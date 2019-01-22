«Раскулачить» жителей Чечни вряд ли получится: о долгах за газ

Москва, , 14:46 — REGNUM Чечня — регион специфичный, глубоко дотационный, с ярко выраженной клановостью и к тому же характеризующийся колоссальным расслоением между наиболее богатой частью населения и наиболее бедной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Чечня один из основных потребителей супер роскошных автомобилей. В республике тратятся огромные средства на строительство объектов, которые нельзя отнести к предметам первой необходимости (фонтаны, стадионы, частные виллы). При этом в регионе колоссальный уровень безработицы и значительная часть населения живет в бедности», — пояснил эксперт.

Сколько чеченцев не платит за газ потому, что действительно не имеет достаточных средств, а сколько просто не хотят платить, выяснить невозможно и вряд ли когда-то удастся. Но еще одной проблемой республики является значительное количество оружия на руках у населения, как легального, так и оставшегося со времен боевых действий (достаточно посмотреть любое видео с любого чеченского праздника, будь то юбилей или свадьба, сопровождающегося массовой стрельбой в воздух, чтобы в этом убедиться).

«Так что «раскулачивать» жителей Чечни, не платящих за газ, врдя ли получится. Заставить платить законодательными мерами — маловероятно. Закрыть на эти долги глаза, значит вызвать волну подобных притязаний со стороны других регионов, имеющих значительную задолженность и руководствующихся принципом «а почему им можно, а нам нельзя?». Налицо тупик, за выходом из которого вся страна, полагаю, будет наблюдать с колоссальным интересом», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что никаких привилегий в сравнении с другими субъектами РФ у республики нет, однако важно учитывать непростую специфику и историю региона. По данным Газпрома, общий долг населения Чечни за газ перед на 1 декабря 2018 года составляет 13,2 млрд рублей.

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