Audi изменила ценники на свои автомобили в России

Москва, , 14:42 — REGNUM Компания Audi стала ещё одним немецким автопроизводителем, изменившим цены на свою продукцию, сообщает 22 января агентство «Автостат».

По данным экспертов, цена изменилась на 15 из 20 моделей, представленных в России. Так, седан Audi A3 подешевел в двух начальных комплектациях на 70 — 75 тыс. рублей, тогда как другие версии автомобиля прибавили в цене по 40 — 41 тыс. рублей. Одновременно в пределах 75 тыс. рублей снизилась цены на две комплектации модели А4. Другие версии Audi A4 подорожали на 45 — 66 тыс. рублей.

Отмечается, что предыдущее обновление цен на 18 моделей автопроизводителя произошло в сентябре в диапазоне от 25 до 330 тыс. рублей. Всего же по итогам 2018 года в России было реализовано 16 216 автомобилей марки Audi, что на 4% ниже, чем в 2017 году.

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