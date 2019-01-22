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Brexit окажет негативное влияние на экономику Новой Зеландии

Экономика

Выход Великобритании из ЕС негативно отразится на бизнесе в Новой Зеландии

Веллингтон, 22 января 2019, 15:41 — REGNUM  Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден заявила, что Brexit может нанести ущерб экономике страны. Об этом сообщает информационное агентство Новой Зеландии NZ Herald.

Выступая перед журналистами в Лондоне в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, госпожа Арден отметила, что, если Лондон не подпишет договор с ЕС и будет реализован «жёсткий сценарий», это негативно скажется на экономике Новой Зеландии, так как страны крепко связаны экономически. Правительство Новой Зеландии сейчас обсуждает варианты поддержки предпринимательства при развитии различных сценариев с Brexit.

Несмотря на то, что предложенный премьером Мэй план по Brexit провалился, Новая Зеландия все равно продолжает переговоры по заключению новых торговых соглашений с Великобританией — в частности, о зоне свободной торговли, чтобы избежать потерь для бизнеса обеих стран. Также остро стоит вопрос о безвизовом режиме, миграционном законодательстве и признании квалификаций.

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Зарубежная хроника
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