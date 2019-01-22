Порошенко: «ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины»

Киев, , 14:35 — REGNUM В последние годы Евросоюз стал крупнейшим торговым партнером Украины. Об этом 22 января заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

«Наш европейский курс, несмотря на активное противодействие России на дипломатическом фронте, позволил нам с вами добиться ратификации Соглашения об ассоциации всеми странами Евросоюза и запустить работу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом. ЕС уже стал крупнейшим торговым партнером Украины», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что на очереди приход крупных инвестиций, ускорение темпов развития экономики Украины. Порошенко отметил, что об этом будет говорить в Давосе на встречах с руководителями государств и крупных мировых компаний.

При этом Порошенко сообщил, что по итогам 2018 года уровень роста внутреннего валового продукта составит 3,4%.

По его словам, эти сухие цифры означают, что худшее для украинской экономики уже позади.

«Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России — отступает. Отступает благодаря совместным усилиям власти, общества, бизнеса. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни. Что это уже совсем недалекая перспектива, год-два, от силы три, когда, наконец, плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января Порошенкоотметил, что доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%.

«Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС», — сообщил Порошенко.

Напомним, по данным Государственной фискальной службы Украины, в январе-ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил $40,51 млрд. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($35,89 млрд). В ГФС сообщили, что экспорт товаров с Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до $16,41 млрд, импорт — на 11% до $22,1 млрд. Отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет $3,69 млрд.