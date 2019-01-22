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Импорт алкоголя в Южную Корею впервые превысил миллиард долларов

Экономика

Подобный уровень является рекордным

Импорт алкоголя в Южную Корею впервые превысил миллиард долларов
Иллюстрация: Spiegel.de
Алкоголь

Сеул, 22 января 2019, 16:07 — REGNUM  Импорт алкогольной продукции в Южную Корею впервые за всю историю превысил один миллиард долларов; рост произошёл, несмотря на экономические проблемы. Объём импорта увеличился на 13% по итогам 2018 года, такие данные приводит южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Наибольшие показатели прироста продемонстрировали категории пива и вин. Ввоз пива увеличился на 18% — с 263 миллионов долларов до 309 млн, при этом, импорт пива ещё в 2014 году едва достигал 100 млн долларов. Такой скачок связан с ростом популярности премиальных и крафтовых сортов напитка. Что касается вина, то в 2018 году объём его импорта составил 244 млн долларов — на 16% выше, чем в 2017. В то же время, закупки виски, например, увеличились лишь на 1,6%.

«Чосон Ильбо» полагает, что изменилась структура потребления алкоголя: раньше популярны были местные сорта крепких напитков и пива, так как их выпивали в основном в компаниях и на корпоративных встречах (которые в Южной Корее проходят каждую неделю). В последние два года произошли существенные изменения: количество «корпоративов» сократилось, люди стали меньше собираться компаниями и теперь пьют более дорогие и изысканные напитки дома в узком кругу, а зачастую в одиночку.

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Зарубежная хроника
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