Южнокорейский концерн Samsung потратил миллионы долларов на лоббизм в США

Сеул, , 14:51 — REGNUM Американское подразделение южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2018 году потратило 3,12 млн долларов на продвижение своих интересов в американском истеблишменте. Такие данные приводит южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По расходам на лоббистскую деятельность Samsung Electronics оказался на девятом месте среди производителей электроники, хотя ранее он не входил даже в десятку. Лидером рейтинга оказался американский Microsoft, потративший 7,18 млн долларов.

За последние два года Samsung существенно нарастил лоббистскую деятельность из-за протекционистской политики президента США Дональда Трампа. В 2017—2018 годах потрачено больше, чем за весь второй срок Барака Обамы (2013−2016). Также Samsung стремится обеспечить сильные позиции на зарождающемся рынке телекоммуникационных сетей нового поколения — 5G. Создание такой сети в США завершится уже в первой половине 2019 при совместных усилиях Samsung и американской сотовой компании Verizon.