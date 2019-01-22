В Астане объяснили необходимость платы за использование портала госзакупок

Астана, , 14:23 — REGNUM Работа портала государственных закупок в Казахстане на платной основе позволяет сократить число участников, которые не занимаются поставками продукции. Об этом 22 января заявил заместитель министр финансов республики Руслан Бекетаев на заседании правительства, сообщает 22 января издание BNews.

Вице-министр отметил, что ранее на сайте было зарегистрировано 225 тыс. организаций, которые участвовали в конкурсах для подачи жалоб и других непрямых целей.

Портал государственных услуг с 1 января 2019 года действует на платной основе. В настоящее время на сайте зарегистрировано 25 тыс. организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года директор департамента законодательства государственных закупок министерства финансов республики Сабит Ахметов заявил, что в республике будет упрощена процедура по малозначительны государственным закупкам.

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