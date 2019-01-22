В Воронежской области начали строительство обхода Боброва за 5 млрд рублей

Воронеж, , 14:14 — REGNUM Работы по строительству дороги в обход Боброва Воронежской области начались. Стоимость работ составит 5,1 млрд рублей. Завершить все работы планируется к октябрю 2021 года.

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Как сообщил «Вести-Воронеж» глава администрации района Анатолий Балбеков, дорога в обход Боброва для районного центра является насущной необходимостью: сейчас весь транзитный транспорт, в том числе и грузовой, идет через центр города. Результат — разбитые дороги, загазованный воздух. Строительство обхода позволит, наконец, решить эту проблему.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно проекту, протяженность юго-восточного обхода Боброва составит 9,4 километра, дорога будет двухполосной, предусмотрено четыре моста и путепровода. Расчетная скорость движения здесь составит 120 километров в час.

Добавим, что найти подрядчика для строительство этого важного не только для района, но и всего региона объекта, сумели лишь со второй попытки. Первый аукцион, объявленный весной 2017 года, не состоялся. Итоги второго, в октябре 2018 года, были отменены после жалобы одного из участников в УФАС. В итоге договор заключили с компанией «Трансстроймеханизация», которая также строит в регионе участок трассы М-4 в обход Павловска и Лосево.

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