Генпрокуратура РФ: иск о списании долгов за газ в Чечне — необоснован

Москва, , 14:13 — REGNUM Иск прокуратуры Чечни о списании долгов за поставленный населению газ является необоснованным. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что ранее региональная прокуратура подала иск о списании долгов, по которым истек срок исковой давности. Однако истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности, такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания», пояснили в Генпрокуратуре.

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Надзорное ведомство поручило прокурору Чечни поддержать доводы жалобы компании «Газпром межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции. Говорится также, что прокурору Чечни указали на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

В связи с необоснованным обращением в суд организована служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Заводской районный суд Грозного по заявлению республиканской прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей. Решение объяснялось нежелательностью «социальной напряженности и протестных выступлений», к которым могло привести требование у населения погашения долгов.

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