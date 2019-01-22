Вторник, 22 Января 2019 года
14:13:43 МСК

Генпрокуратура РФ: иск о списании долгов за газ в Чечне — необоснован

Экономика

По данному факту организована служебная проверка

Москва, 22 января 2019, 14:13 — REGNUM  Иск прокуратуры Чечни о списании долгов за поставленный населению газ является необоснованным. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что ранее региональная прокуратура подала иск о списании долгов, по которым истек срок исковой давности. Однако истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности, такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания», пояснили в Генпрокуратуре.

Читайте также: В Чечне объяснили списание 9 млрд рублей долгов за газ

Надзорное ведомство поручило прокурору Чечни поддержать доводы жалобы компании «Газпром межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции. Говорится также, что прокурору Чечни указали на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

В связи с необоснованным обращением в суд организована служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Заводской районный суд Грозного по заявлению республиканской прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей. Решение объяснялось нежелательностью «социальной напряженности и протестных выступлений», к которым могло привести требование у населения погашения долгов.

Читайте ранее в этом сюжете: Газпром: решение о списании долга в Чечне противоречит правовым нормам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги за жилищно-коммунальные услуги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить