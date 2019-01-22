Улучшение администрирования и несырьевой экспорт: о росте профицита бюджета

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Основными причинами роста уровня профицита федерального бюджета стало улучшение администрирования и увеличение объемов несырьевого экспорта, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 22 января, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя данные министерства финансов.

Как сообщалось ранее, профицит федерального бюджета в 2018 году составил почти 2,75 трлн рублей или 2,7% ВВП. Таким образом задача, поставленная на 2018 год (профицит на уровне 2,1% ВВП) была перевыполнена. Доходы бюджета составили 19,455 трлн рублей, расходы — 16,709 трлн рублей.

«Рост объема профицита связан в первую очередь с улучшением администрирования. Федеральная налоговая служба добилась действительно впечатляющих результатов.

Вторая очевидная причина — рост объема несырьевого экспорта, который приближается к 40% от общего объема экспорта. Здесь речь идет о продукции агропромышленного комплекса, металлов, поставках вооружения и не только.

Профицит позволяет направлять в регионы дополнительные средства на решение социальных задач. Эти средства были уже направлены в декабре 2018 года, когда стало ясно, что задача по уровню профицита будет перевыполнена», — отметил Александр Ходачек.