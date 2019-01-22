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Экс-глава Росприроднадзора возглавил группу «Новый поток»

Экономика

Сидоров ранее занимал в компании должность вице-президента по природоохранной деятельности и экологии

Москва, 22 января 2019, 14:10 — REGNUM  Президентом группы компаний «Новый поток», под контролем которой находится несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стал бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе АО «Новый Поток».

В группе отметили, что Сидоров ранее занимал в компании должность вице-президента по природоохранной деятельности и экологии.

«В новой должности Артем Сидоров сосредоточится на административном управлении компанией и решении актуальных приоритетных задач», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, с 2017 года по 2018 год Сидоров исполнял обязанности замминистра природных ресурсов и экологии РФ — главы Росприроднадзора. С сентября прошлого года он был назначен вице-президентом «Нового Потока».

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