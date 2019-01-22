Калужский губернатор ознакомился с работой индустриального парка «Грабцево»

Калуга, , 13:58 — REGNUM Сегодня, 22 января, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой на двух предприятиях индустриального парка «Грабцево» в областном центре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на заводе ООО «Фуяо Стекло Рус» глава региона встретился с его руководством и осмотрел ряд производственных цехов.

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Калужский завод — самый крупный зарубежный проект китайского концерна Fuyao. Здесь выпускают широкий спектр стёкол для легковых и грузовых автомобилей. Основные потребители в России: заводы компаний Volkswagen, Nissan, Hyundai, Renault, Peugeot, Ford и другие. Поставки также осуществляются в Испанию, Бельгию, Францию, Италию и другие страны.

В настоящее время доля экспорта составляет 60%. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, доход предприятия от реализации продукции вырос более чем на 70%, а производственные мощности достигли 2,5 млн автостёкол в год. Автоматизация процессов также обеспечила рост производительности труда на 30%. В настоящее время на заводе трудятся около тысячи человек, из них порядка 80% — граждане РФ.

Кадровые и производственные вопросы также обсуждались на встрече Анатолия Артамонова с руководством ЗАО «Берлин-Фарма». В настоящее время завод производит лекарственные препараты, применяемые в кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии и других направлениях медицины. Реализация продукции осуществляется на российском рынке. Основной состав работников — молодые специалисты из Калуги и других регионов страны.

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Положительно оценив деятельность предприятий и планы их руководства по дальнейшему увеличению объёмов выпуска продукции и расширению ассортимента, калужский губернатор Анатолий Артамонов пожелал инвесторам успехов и новых достижений.

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