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IT-специалисты станут самой востребованной профессией во Вьетнаме в 2019 г

Экономика

Об этом сообщает исследование агентства ManpowerGroup Vietnam

Ханой, 22 января 2019, 14:16 — REGNUM  Агентство по подбору персонала ManpowerGroup Vietnam выпустило доклад о состоянии рынка рабочей силы во Вьетнаме. В докладе отмечается, что работодатели испытывают трудности, вызванные нехваткой квалифицированных кадров, причем в некоторых случаях эти проблемы невозможно решить даже повышением заработной платы. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

Самыми востребованными в 2019 г. станут работники IT-сферы. Агентство отмечает, что в 2018 г. специалистов в данной области искали в три раза чаще, чем в 2017 г. Спрос составил 320 тыс. человек, а к 2020 г. увеличится до 400 тыс. При этом недобор кадров составил 75 тыс. человек и увеличится до 100 тыс. к 2020 г.

Для того, чтобы хоть как-то привлечь кадры, работодатели повышают уровень заработной платы. В настоящий момент труд IT-специалиста оплачивается в среднем на уровне в $1318 в месяц.

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Зарубежная хроника
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