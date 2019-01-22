IT-специалисты станут самой востребованной профессией во Вьетнаме в 2019 г

Ханой, , 14:16 — REGNUM Агентство по подбору персонала ManpowerGroup Vietnam выпустило доклад о состоянии рынка рабочей силы во Вьетнаме. В докладе отмечается, что работодатели испытывают трудности, вызванные нехваткой квалифицированных кадров, причем в некоторых случаях эти проблемы невозможно решить даже повышением заработной платы. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

Самыми востребованными в 2019 г. станут работники IT-сферы. Агентство отмечает, что в 2018 г. специалистов в данной области искали в три раза чаще, чем в 2017 г. Спрос составил 320 тыс. человек, а к 2020 г. увеличится до 400 тыс. При этом недобор кадров составил 75 тыс. человек и увеличится до 100 тыс. к 2020 г.

Для того, чтобы хоть как-то привлечь кадры, работодатели повышают уровень заработной платы. В настоящий момент труд IT-специалиста оплачивается в среднем на уровне в $1318 в месяц.