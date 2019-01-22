«Наша Маша» права: Чубайс ответственен за бедность граждан

Москва, , 13:55 — REGNUM Дискуссия Анатолия Чубайса и Марии Захаровой — основное событие в интернете последних дней. И «наша Маша», конечно, права. Анатолия Борисовича Чубайса граждане РФ не очень хорошо вспоминают уже 25 лет, но чувствует себя он неплохо. При этом именно он напрямую ответственен за бедность части современных граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

По его мнению, на самом деле в экономическом кризисе начала 90-х виноват Михаил Горбачев и последние советские правительства. Горбачев был очень озабочен своей популярностью, повышал зарплаты за счет печатного станка без роста товарного производства. Следствием данной политики стал тотальный дефицит товаров, ничем необеспеченные денежные знаки просто шли на сберкнижки. После того как Гайдар и Чубайс отпустили цены, рубль просто обрел свою реальную стоимость и дальше откладывать данный шаг было нельзя. Россия стояла на краю голода. Однако это не значит, что Анатолия Чубайса и других реформаторов ни в чем нельзя упрекнуть.

«Советские сберкнижки — это в том числе нефтяные месторождения, металлургические комбинаты, телекоммуникационные сети и т. д. И их вполне можно было обменять на долю в создаваемых акционерных компаниях, быстро выведя их бумаги на ММВБ. Для того чтобы убрать «лишние» деньги у населения, можно было также задействовать механизм народных IPO.

Однако вместо этого были ваучеры, ЧИФы и финансовые пирамиды. Именно в гиперинфляции и приватизации 1992−1994 годов корень современной российской бедности, а не в участии России в мировых войнах, хотя, конечно, это тоже негативно сказалось на экономике», — считает эксперт.

В нулевые основой российской экономической линии стала политика ресурсного национализма. Для нефтянки был введен жесткий налоговый режим. Закрыты внутренние оффшоры, которые были основой серой налоговой оптимизации, которую проводили «Юкос», «Сибнефть», «ТНК». Государство вернуло прямой контроль в Газпроме, который купил у Романа Абрамовича «Сибнефть». Ну и, конечно, дело «Юкоса», на основе активов которого была создана большая «Роснефть». При этом стали соблюдаться законы, рыночная экономика в России заработала не на словах, а на деле. Владимир Путин всегда был сторонником либеральной экономики и сильного государства.

«Насколько реально Россия богатая страна? Она является 1−2 экономикой Европы, и шестой в мире. Однако ВВП на душу населения и баррель добычи в стране относительно скромный. Россия, конечно, небогатая, но достаточно зажиточная страна. Другое дело, что по факту в РФ не социальное, а буржуазное государство. То есть на пенсию, например, стоит копить самим.

С другой стороны, можно считать справедливым, если человек не скопил себе на старость, не воспитал детей, которые будут о нем заботиться в старости, то вряд ли он может рассчитывать на обеспеченную старость. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснано» Анатолий Чубайс признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в дискуссии, касавшейся бедности в России. Спор между Чубайсом и Захаровой развернулся в соцсети Facebook.

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