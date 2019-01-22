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Номера в отелях Ханоя и Хошимина по цене уступают лишь Сингапуру

Экономика

Средняя цена на гостиничные номера в двух крупнейших городах Вьетнама держится на уровне $110 за ночь

Ханой, 22 января 2019, 15:33 — REGNUM  По оценке Главного управления по туризму Вьетнама, за 2018 г. страну посетило 15,5 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2017 г. Издание VNExpress сообщает, что рост популярности Вьетнама как туристического направления вызвал рост цен на гостиничные номера в стране.

Так, средняя цена за одну ночь в номере в отеле с четырьмя или пятью звездами в крупнейших городах страны, Ханое и Хошимине, обойдется в $110. Дороже в Юго-Восточной Азии стоят лишь гостиницы Сингапура.

Рост цен на гостиничные номера вызван ограниченным предложением при интенсивно растущем спросе. Несмотря на то, что с 2013 г. количество пятизвездочных отелей во Вьетнаме увеличилось в два раза, количество номеров остается недостаточным. Так, в Ханое 7770 номеров, 2/3 из которых номера в пятизвездочных отелях круглый год загружены на 78,4%.

Компания в сфере недвижимости CBRE Vietnam отмечает, что в последние годы сервисы по аренде комнат, такие как AirBnB, расширили рынок на 24 000 номеров. Тем не менее, отмечают эксперты компании, деятельность подобных платформ лишь косвенно влияет на ситуацию с загруженностью гостиничных номеров.

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Зарубежная хроника
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