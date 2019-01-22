В 2019 г. Вьетнам останется одной из самых быстрорастущих экономик Азии

Ханой, , 14:34 — REGNUM В 2019 г. прирост ВВП Вьетнама составит 6,9%, что позволит стране сохранить статус одной из самых быстрорастущих экономик Азии. Такой прогноз дает Standard Chartered Bank. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress

Экономист Чиду Нараянан, представляющий банк, заявил, что высокие темпы прироста удастся сохранить благодаря возросшим объемам промышленного производства, в первую очередь, в производстве электроники. Это вызвано большим притоком прямых иностранных инвестиций.

По оценке Standard Chartered Bank, в 2019 г. во вьетнамскую промышленность из-за рубежа будет инвестировано около $15 млрд. Эта цифра уступает рекордным $19,1 млрд в 2018 г., но все равно позволит поддержать выпуск промышленной продукции на высоком уровне.

В то же время, по оценке Всемирного банка, прирост ВВП Вьетнама в 2019 г. снизится до 6,6%. Азиатский банк развития прогнозирует уровень прироста ВВП Вьетнама в 2019 г. в 6,8%.