На нацпроекты Ингушетия получит из бюджета РФ более 17 млрд рублей

Магас, , 13:50 — REGNUM Ингушетии на реализацию национальных проектов будет выделено из федерального бюджета 17 млрд 865 млн 650 тысяч рублей. Эти денежные средства поступят в республику в течение трех лет. Об этом доложил главе региона председатель правительства РИ Зялимхан Евлоев, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе главы субъекта.

Он также проинформировал, что республика участвует в 46 из 67 федеральных проектов, в том числе в 12 нацпроектах в научно-технической и социально-экономической сфере, а также в проектах, направленных на повышение уровня жизни и численности населения страны. До 15 февраля должна быть завершена работа по заключению соглашений с федеральными органами исполнительной власти по исполнению мероприятий, предусмотренных проектами.

Из регионального бюджета будет направлено на реализацию нацпроектов около 551 млн рублей. Еще 3,889 млрд рублей поступит из внебюджетных источников.

Глава республики поручил создать проектный комитет, который будет координировать реализацию национальных и федеральных проектов. Кроме того, по его поручению будет проведена аттестация его деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуроввыступил с программной речью перед правительством, в которой определил основные задачи органов власти республики на ближайшие годы. Он поручил разработать стратегию развития республики для достижения основной цели — повышения уровня жизни ингушского народа.