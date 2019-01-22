Прогноз PwC: Индия обойдет Великобританию по реальному ВВП в 2019 году

Нью-Дели, , 15:10 — REGNUM Индия может обойти Великобританию и занять шестое место в рейтинге стран мира по реальному ВВП (внутреннему валовому продукту). Об этом сообщило индийское новостное издание «Панджаб кесари» со ссылкой на новый обзор состояния мировой экономики от компании PwC (PricewaterhouseCoopers).

По прогнозу PwC в 2019 году темпы прироста ВВП Индии и Великобритании составят 7,6% и 1,6% соответственно. Согласно опубликованному обзору, росту экономики страны поспособствуют как единый налог на товары и услуги, введенный летом 2017 года, так и очередные парламентские выборы и формирование нового правительства весной 2019 года. По оценкам PwC наибольшую опасность для здоровых темпов прироста ВВП представляют возможные проблемы с поставкой нефти, а также увеличение торговых барьеров. Напомним, что Индия пообещала присоединиться к карательным пошлинам против сельскохозяйственной продукции США.

Согласно данным Всемирного банка, к началу 2018 года Индия поднялась на шестую строчку рейтинга стран по реальному ВВП. Разница в показателях Индии и Великобритании, находящейся на пятом месте, составила примерно 25 миллионов долларов.