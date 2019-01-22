«Нафтогаз»: Запустив Nord Stream 2, Газпром прекратит транзит через Украину

Киев, , 13:41 — REGNUM

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» не откажется от 2.7 млрд. долл., которые «Газпром» должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража. Об этом 22 января написал на своей странице в Фейсбук коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних переговоров в Брюсселе.

«Трехсторонние переговоры по транзиту. Первые комментарии.1. Газпром продолжил фактически шантаж: настоящие переговоры по транзиту могут быть только после «восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом». По мнению Газпрома, это может произойти либо в случае отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, или в случае «мирового соглашения» между Нафтогазом и Газпромом. Первый раз официально звучал тезис «о нулевом варианте», но я бы не трактовал эти слова просто как отказ Нафтогаза от 2.7 млрд, которые Газпром должен еще доплатить по решению арбитража, поскольку решение арбитража выходит за рамки этих 2.7 млрд. долл.», — отметил Витренко.

Он считает, что Германия должна потребовать от Газпрома выполнить решение Стокгольмского арбитража и приступить к реальным переговорам по новому транзитному контракту.

«2. На вчерашней встрече впервые зафиксирована общая позиция Европейской комиссии и Украины относительно того, что упомянутый выше вопрос «восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом» уже решен в предусмотренный контрактом способ — в международном арбитраже и теперь дело только за выполнением этого решения. 3. Теперь нужно это донести европейским, особенно немецким политикам, которые лоббируют Северный поток 2, но при этом заявляют о необходимости сохранения транзита через Украину. Если они искренни в своей поддержке Украины, то они должны требовать от Газпрома немедленно выполнить решение Стокгольмского арбитража и приступить к реальным переговорам по новому транзитному контракту», — добавил Витренко.

Он также сообщил, что в интерпретации Газпрома действующий газовый контракт не содержит никаких гарантий по объемам транзита, поэтому после построения «Северного потока 2» Газпром сможет свести транзит через Украину к нулю.

«4. «В случае возобновления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпром» Газпром готов продолжить текущий контракт между Нафтогазом и Газпромом, который Газпром не считает противоречащим украинскому законодательству…5. В чем проблема с продолжением текущего контракта? Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации Газпрома этот контракт не содержит никаких гарантий по объемам транзита, то есть после построения Северного потока 2 Газпром сможет снизить транзит через Украину к нулю даже если контракт будет продлен на последующие годы», — подытожил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 январяв Брюсселе прошел второй раунд переговоров между ЕС, Россией и Украиной относительно будущего транзита газа через Украину. По итогам переговоров Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов снизить сумму претензий к «Газпрому» с около $12 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа. Он сообщил, что требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд связаны с тем, что украинская компания не ожидает транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

«Если будет продолжаться транзит, то мы начислили бы так называемую нормальную амортизацию, исходя из того, что остаточный срок использования украинской ГТС — примерно 15 лет. Но, поскольку из-за действий России мы не можем ожидать транзит после 2019 года, мы, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, должны начислять так называемую ускоренную амортизацию», — пояснил Витренко.