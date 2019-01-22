В Индии построят более 4 000 км новых автомобильных магистралей к 2024

Нью-Дели, , 16:13 — REGNUM Правительство Индии построит более 4 000 км новых автомобильных магистралей. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», очередное масштабное расширение сети автодорог будет осуществлено к 2024 году в рамках проекта «Бхаратмала» («Всеиндийская цепь»).

Новые автомобильные магистрали будут обеспечивать полностью непрерывное движение по наиболее загруженным маршрутам. Национальное управление автомагистралей Индии, ответственное за реализацию проекта, планирует соединить новыми шоссе такие крупные города, как Варанаси, Ранчи и Калькутта, Индор и Мумбаи, Бенгалуру и Пуна. Сообщается, что скоростной лимит на запланированных автомагистралях составит 120 км/ч.

Данная инициатива станет второй фазой проекта «Бхаратмала». В настоящий момент первая фаза расширение автодорожной сети почти завершена.