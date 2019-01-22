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В 2018 году производство алюминия в Таджикистане сократилось на 7,1%

Экономика

С 2012 года производство алюминия сократилось почти в три раза

В 2018 году производство алюминия в Таджикистане сократилось на 7,1%
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Алюминий

Душанбе, 22 января 2019, 13:34 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил принять меры для эффективного использования мощностей алюминиевого производства и увеличения его экспорта, сообщает 22 января агентство «ТаджикТА».

Глава государства выразил недовольство снижением в 2018 году объемов производства алюминия на 7,1% по сравнению с 2017 годом. Рахмон подчеркнул, что с 2012 года производство сократилось почти в три раза.

Напомним, в 2018 году Таджикистан экспортировал 94,8 тыс. тонн алюминия на сумму $199,3 млн. Согласно первоначальным прогнозам, экспорт алюминия должен был составить 165 тыс. тонн.

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