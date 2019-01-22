Газпром: решение о списании долга в Чечне противоречит правовым нормам

Москва, , 13:16 — REGNUM Решение суда о списании задолженности за газ жителям Чечни противоречит правовым нормам, об этом 22 января заявил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев.

По его словам, срок исковой давности может быть прерван в случае признания долга должником, а реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Кроме того, учет задолженности как реальной к взысканию или признание ее безнадежной не влияет на прекращение обязательств.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливое по отношению к ним», — отметил Голубев, добавив, что обязанность оплачивать за потребленные коммунальные ресурсы является общей для всего населения России.

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Напомним, ранее районный суд Грозного по заявлению республиканской прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ, которая превышает 9 млрд рублей. По мнению прокуратуры, предъявление населению требований оплатить долги могло «вызвать в обществе социальную напряженность и протестные выступления».

В свою очередь министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что никаких привилегий в сравнении с другими субъектами России у республики нет, однако важно учитывать непростую специфику и историю региона.

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