Замедление роста экономики КНР негативно отразится на Индонезии — экономист

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM По словам экономистов международного валютного фонда (МВФ), в Китае зафиксированы самые низкие темпы экономического роста с 1990 года, и они выразили обеспокоенность по поводу влияния Китая на мировую экономику, включая Индонезию, которая «должна быть бдительной», сообщает Tribunnews.

Согласно данным, опубликованным 21 января 2019 года, экономика Китая росла вялыми темпами с 1990 года и зафиксировалась на уровне 6,6% в 2018 году.

Издание отмечает, что замедление роста экономики Китая было предсказано в последние годы, и мир должен забеспокоиться, поскольку ослабление роста экономики Китая означает замедление всей мировой экономики.

Такого же мнения придерживается индонезийский экономист Джосуа Пардеде из Bank Permata, который заявил, что за ослаблением китайской экономики «необходимо тщательно наблюдать».

«Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим торговым партнером Индонезии. Замедление роста экономики КНР будет иметь весьма негативные последствия для страны», — отметил экономист.

По его словам, Индонезия в основном экспортирует в Китай уголь, а это 15% от общего объема экспорта страны, но его количество сокращается, поскольку Китаю требуются более экологически чистые ресурсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 году, заявив, что глобальный рост экономики составит 3,5%, меньше чем в 2018 году.

Подробности: МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2019 год