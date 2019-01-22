Названы причины резкого взлета цен на пшено в России

Москва, , 12:59 — REGNUM С начала декабря 2018 года по сегодняшний день в России зафиксирован 35% рост оптовых цен на пшено. Об этом говорится в опубликованном отчете аналитического центра «ПроЗерно».

По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, если 15% рост стоимости зерна к концу прошлого года был обусловлен сокращением урожая проса, то на сегодняшний день на повышение оптовых цен влияют уже как выросшие тарифы на энергетику и топливо, так и увеличение до 20% НДС. Уровень цен на пшено будет оставаться высоким до нового урожая, полагает эксперт.

«Факторы, которые бы понизили эту цену, сейчас найти трудно», — подчеркнул Петриченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России заявили, что в стране с начала текущего года ценовая ситуация на основные продовольственные товары остается стабильной.

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