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ДНР и ЛНР наладят товарооборот с Сирией при посредничестве Крыма

Экономика

Российский полуостров готов взять на себя транзитную функцию

ДНР и ЛНР наладят товарооборот с Сирией при посредничестве Крыма
Вагон с углем

Симферополь, 22 января 2019, 12:59 — REGNUM  Крым поможет наладить поставки товаров из Донецкой и Луганской народных республик в Сирию. Об этом 22 января журналистам сообщил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Учитывая наши контакты с Сирией, есть ряд направлений, по которым возможна транспортировка товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Мы готовы оказывать транзитную функцию в рамках этого сотрудничества», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января делегация Донецкой и Луганской народных республик подписали с властями Крыма межпарламентское соглашение о сотрудничестве. После руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о готовности республики обеспечивать полуостров строительными материалами и углём.

Об этом: Республики Донбасса подписали с Крымом соглашение

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Экономика ДНР и ЛНР
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