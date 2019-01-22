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Госдума запрещает иностранные платежные системы для переводов внутри РФ

Экономика

Для развития бесперебойных платежей внутри страны

Москва, 22 января 2019, 12:49 — REGNUM  Законопроект, обязывающий операторов электронных денежных средств привлекать только российские организации для внутрироссийских переводов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Авторы законопроекта планируют обеспечить бесперебойность расчетов электронными деньгами в РФ. Именно для этого предлагается запретить онлайн-операторам при переводе средств внутри РФ использовать платежные системы, находящиеся за пределами РФ.

Помимо этого депутаты также предлагают запретить передавать информацию о таких переводах за пределы РФ.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие обеспечит независимость российских онлайн-операторов по переводу электронных средств.

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Банковское дело
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