Госдума отвязывает отзыв лицензий банков от МРОТ

Москва, , 12:27 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий правила отзыва лицензий у банков со стороны Центробанка РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Правительство предлагает установить конкретную сумму задолженности перед кредиторами, превысив которую банк автоматически теряет лицензию. Сегодня Центробанк обязан отозвать лицензию у банка, если его суммарная и непогашенная задолженность перед кредиторами превышает 1000-кратный размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). Учитывая, что размер МРОТ ежегодно пересматривается, правила отзыва лицензии также меняются.

Правительство предлагает отвязать вопрос отзыва лицензии у банка от размера МРОТ. Вместо этого авторы законопроекта предлагают установить, что ЦБ обязан отозвать лицензию банка, суммарная и непогашенная задолженность перед кредиторами которого составляет более 100 тыс. рублей.