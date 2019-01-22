Как Украину превращают в «логистическое захолустье»

Марьян Сидорив, , 12:18 — REGNUM

Любую экономическую ошибку, пусть даже и в политическом соусе, можно исправить. Но только до того момента, пока эта ошибка не превращается в новую экономическую реальность. Об этом тяжело говорить, но для Украины такой момент настал.

Транзитное положение Украины в структуре евразийской торговли — это тот подарок, который Украине сделал Бог. Ну, и труд «кровавого совка», создавший широтные транспортные коридоры: что трубопроводные, что железнодорожные. И еще до недавнего времени самым выгодным сухопутным транзитом из Азии в Западную Европу был украинский.

Был… Примитивная и/или компрадорская политика нынешней власти снесла Украину с пьедестала логистической доминанты Центральной Европы. В первую очередь это касается газовой «трубы». Сейчас уже понятно, что введению в строй полного объема «Турецкого потока» может помешать только полноценная война России и Турции. Но зачем это надо Анкаре, когда «гяуры"-русские своими руками и за свои деньги превращают Турцию в крупнейший газовый хаб Южной Европы?

Что касается «Северного потока — 2», то Киев слушает и озвучивает успокаивающие заявления американцев и их агрессивных балтийских прокси: «В администрации (США) хотят, чтобы Германия отказалась от «Северного потока — 2». Если в ФРГ не готовы, они хотят, чтобы его прекратила Еврокомиссия. А если нет, администрация пойдет на санкции» (Джон Хербст, экс-посол США в Украине, 15 января 2019 года). Хотя логичнее было бы прислушаться к мнению непосредственных «потребителей проекта», как, например: «Германия — правовое государство, в котором частные инвестиции, как в случае с «Северным потоком — 2», осуществляются в соответствии с правовыми критериями. Так, для строительства трубопровода есть необходимые разрешения, выданные различными органами разных стран, в том числе в Германии. Кроме того, строительство уже значительно продвинулось, в море уложены километры труб». И, как вывод, федеральное правительство не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода (Петер Альтмайер, министр экономики Германии, 21 января 2019 года).

А ведь когда в конце прошлого тысячелетия русские только задумывались над проектами новых газопроводов, уже тогда было ясно, что это не ДОПОЛНЯЮЩИЕ, это КОМПЕНСИРУЮЩИЕ трубы. И в результате весь объем российского газоэкспорта в западном направлении сможет осуществляться без использования газотранспортной системы Украины. И сохранит транзит через Украину (= подпишет новый контракт между «Нефтегазом» и Газпромом), только если, по словам шефа Газпрома А. Миллера, «Киев докажет экономическую целесообразность такого контракта».

Так что Киеву остается только считать раны: «Реализация проекта «Северный поток — 2» приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5−3% от ВВП (только прямые потери)» (министерство финансов Украины, 26 сентября 2018 года). Перспективные потери от «Турецкого потока» примерно такие же.

Но «труба» — это еще не все. Несколько дней назад Международный союз железных дорог и Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED подписали меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и ЕС. При этом основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой прошёл вдоль границы Украины, а не через Украину. По мнению экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы, «транспортники намеренно обошли Украину стороной. Основной поток грузов пойдет через Беларусь».

А ведь к 2020 году количество товарных поездов по маршруту Китай — Европа (через Казахстан — Россию) достигнет трех тысяч. Украина — опять мимо. Нет, на карте проекта показаны вспомогательные маршруты через Киев, в Варшаву, Братиславу и Будапешт. Но не стоит льстить себе надеждами: основной путь в Варшаву — через Минск, в Братиславу — через Мюнхен, а в Будапешт — через Милан. Путь становится несколько длиннее, но намного безопаснее. Так что низкий поклон радикалам из «Штаба блокады торговли с оккупантами», которые в 2017-м блокировали железнодорожное торговое общение с Россией. Плоды ваших усилий сейчас будет пожинать Беларусь!

Хотя — зачем «в Китай ходить». Украина с мазохистическим наслаждением создает себе транзитные потери и в ближайшем окружении. Пример — нефтепродукты. Их транзит железной дорогой через территорию Украины по итогам 2018 года сократился в 3,5 раза — с 518 до 145,7 тысяч тонн — по сравнению с объемами 2017 года (данные Консалтинговой группы А-95).

Эксперты пояснили, что обвал обусловлен практически полным прекращением транспортировки белорусского мазута через Украину и ее порты. Если в 2017 году транзит мазута составил 428 тысяч тонн, то в 2018 году — всего 8,9 тысячи. В прошлом году белорусский мазут через территорию Украины шел только в Молдову, а Кишиневу много не надо.

Ну, и автомобильный транспорт. В 2006 году ряд стран Центральной Европы подписали Ланьцутскую декларацию с планами строительства ViaCarpatia, автомагистрали, соединяющей Клайпеду на Балтийском море с черноморской румынской Константой и греческими Салониками на Эгейском (считай — Средиземном) море. Украина присоединилась к этому проекту только в 2017 году. Перспективная польза этого присоединения сейчас активно дебатируется в украинской экспертно-управленческой среде, но тут, по-моему, печален другой момент: Via Carpatia перехватывает на себя значительную часть объемов меридионального автотранзита от Балтики до украинских портов Черного моря, который еще не так давно осуществлялся по трассе Санкт-Петербург — Одесса (она же — Европейский маршрут E95). То есть «по факту» также является маршрутом в обход Украины, предназначенным для того, чтобы снизить зависимость европейских стран от транзита через территорию нашего государства.

ИТОГО. Воздушным пространством Украины уже давно почти никто не пользуется. В момент написания этих строк в небе над Украиной находился 21 самолет. Во всяком случае из тех, что «с включенными транспондерами». Для сравнения — над Румынией пятьдесят шесть. Украинская газотранспортная система через год в международной газологистике станет «величиной, стремящейся к нулю». Новые железнодорожные проекты шарахаются от территории Украины как нечисть от ладана. Автотранспортные перевозки сокращаются из-за сомнений в их безопасности и перехватываются соседями.

И это уже факт новой экономической реальности Центральной Европы.

ВЫВОД. Украина уверенно превращается в логистический, если не «тупик», то «захолустье». Или, по эмоциональной оценке экс-министра транспорта Украины и экс-вице-президента Еврейской общины Украины Евгения Червоненко, «мир объезжает нас, и мы остаемся серой зоной».

Киев