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Фирма Nike в Индонезии внесла свой вклад в экономику страны — министр

Экономика

На 13 заводах Nike в Индонезии работает около 200 тыс. индонезийцев

Джакарта, 22 января 2019, 12:18 — REGNUM  Министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что филиал американской компании, производящей спортивную одежду и обувь, Nike Indonesia, который существует уже 30 лет, внес позитивный вклад в развитие экономики страны, сообщает Antaranews.

По словам министра, на 13 заводах Nike в Индонезии работает около 200 тыс. индонезийцев.

«Nike обеспечивает почти 1% национального экспорта. Это очень значимо и достойно признательности», — отметил Ханиф Дакири.

Ханиф Дакири добавил, что в настоящее время условия по ведению бизнеса в Индонезии улучшаются. Уровень конкурентоспособности страны увеличивается, а безработица снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что Индонезия должна продолжать повышать конкурентоспособность, которая может стать основной движущей силой экономического роста государств в Юго-Восточной Азии.

Подробности: Конкурентоспособность Индонезии улучшается — министр

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Экономика Индонезии
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