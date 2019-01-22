Минфин Казахстана планирует брать займы на внутреннем рынке

Астана, , 12:10 — REGNUM Дефицит бюджета Казахстана на 2019 год будет полностью закрыт за счет внутреннего рынка, заявил заместитель министр финансов республики Руслан Бекетаев, сообщает 22 января агентство «КазТАГ».

По его словам, условия займа на внутреннем рынке являются приемлемыми для правительства. Бекетаев добавил, что министерство финансов республики в 2019 году не планирует выпускать еврооблигации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Казахстан выпустил еврооблигации на сумму 1,05 млрд евро. Выпуск состоял из двух частей: на сумму €525 млн сроком погашения в 2023 году под 1,55% годовых и на €525 млн сроком погашения в 2028 году под 2,375% годовых.

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