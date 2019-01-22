Поставщик газа против поставщика тепла: особенности нижегородской зимы

Володарский район, Нижегородская область, , 12:05 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием признать банкротом МУП «Новосмолинское» Володарского района, предыдущее дело о банкротстве которого было прекращено более месяца назад, когда ответчик погасил часть задолженности за газ и перестал соответствовать признакам банкрота. Вторую попытку обанкротить муниципального поставщика тепла для потребителей Золинского сельсовета предприняло то же АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», долги перед которым у ответчика на декабрь 2018 года были 17 млн рублей. Иск пока к производству не принят, дата судебного заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, МУП «Новосмолинское», созданное в августе 2011 года администрацией Золинского сельсовета, входит в пятёрку главных неплательщиков за поставленный газ. По данным «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», на 13 декабря 2018 года из общей задолженности данных компаний в размере 550 млн рублей на МУП приходилось 17 млн рублей. Сумма долга относительно данных на ноябрь 2018 года не изменилась.

В сентябре 2018 года газопоставщик официально уведомил власти, что в восьми районах есть риск срыва отопительного сезона из-за долгов теплоснабжающих компаний, которые поставили под угрозу отключения жильцов 1,5 тыс. многоквартирных домов.

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Первую попытку обанкротить одного из должников — МУП «Новосмолинское» АО сделало в мае 2018 года, выдвинув претензии на сумму чуть более 7,5 млн рублей. Слушания откладывались, в том числе и после ходатайств ответчика о возможном урегулировании конфликта мирным путём.

В середине декабря 2018 года Арбитражный суд региона прекратил производство по банкротному иску, поданному весной, — в связи с тем, что сумма долга составила 181,2 тыс. рублей, что менее 300 тыс. рублей (минимальной планки для введения банкротства). И так как иных заявлений о признании должника несостоятельным (банкротом) в производстве суда не имелось, то производство по делу прекратили. Истец в ходе слушаний снизил размер претензий до 449 тыс. рублей, из которых более 267 тыс. рублей составляла пени. При рассмотрении банкротных исков минимальным требованиям должен соответствовать основной долг.

В ходе слушаний стало известно, что районные власти готовятся передать имущество МУП в концессию.

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Повторный иск АО с требованием банкротства МУП подало 17 января 2019 года, выставив претензии на 12 383 666,58 рубля.