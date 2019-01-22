Госдума устанавливает правила госрегулирования лизинга в РФ

Москва, , 12:02 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на введение государственного регулирования лизинговой деятельности в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

По предложению правительства, специальными субъектами лизинговой деятельности должны стать практически все лизинговые компании с госучастием. В частности, к спецсубъектам предлагает отнести лизинговые компании, которые претендуют на доступ к господдержке, а также банки, государственные компании и юрлица, аффилированные с банками, в уставном капитале которых участвует Центробанк или Агентство по страхованию вкладов.

Правительство также прописывает понятие лизинговой группы. Под ней предлагает считать объединение спецсубъектов (кроме банков), в котором ни один из участников не имеет более 50% общего количества голосов.

Правительство также прописывает, что спецсубъект лизинговой деятельности не сможет привлекать денежные средства физлиц на основании договоров займа. При этом это ограничение не коснется индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, спецсубъекту лизинговой деятельности будет запрещено совмещать лизинговую деятельность с деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций. При этом каждый спецсубъект обязан быть членом СРО в сфере финансового рынка, а годовая финансовая отчетность каждой такой компании подлежит обязательному аудиту.

Для того, чтобы получить доступ к господдержке, все лизинговые компании должны внести сведения о себе в реестр спецсубъектов. Вести этот реестр будет Центробанк РФ.