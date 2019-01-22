«Если не будет контрактов, Украина потеряет 3 млрд долл. дохода» — эксперт

Киев, , 12:02 — REGNUM

Украина может потерять ежегодную прибыль в 3 млрд долл. в год, в случае если «Газпром» откажется подписывать контракты на транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявил заместитель руководителя стратегической группы советников по поддержке реформ при кабинете министров Украины Павел Кухта.

«Если не будет контрактов, мы потеряем 3 млрд долл. дохода, это приблизительно 3% нашего ВВП. Но газ нам не отключат, мы его берем у Европы. Истории 2009 года, когда нам просто перекрыли трубу и страна замерзала, уже не будет. Сегодня мы в принципиально другой ситуации — с 2014 года мы поставляем газ с другого направления», — напомнил Кухта.

По его словам, Киеву лучше потерять транзит российского газа, чем подписывать невыгодные для страны газовые контракты.

«Мы потеряем существенную сумму доходов, это для нас будет чувствительным, хотя и не смертельно. Это не смерть — потерять этот транзит, если его условия настолько невыгодные, что нет сенса на него соглашаться. Тогда лучше его потерять, чем получить», — добавил Кухта.

Он также прогнозирует, что газовые контракты могут быть подписаны после завершения президентских выборов.

«Какие-то реальные вещи будут после президентских выборов. От их результатов будет зависеть стратегия России. При определенном результате они не будут продолжать переговоры, с другой стороны, могут пойти на определенные компромиссы, поскольку другие кандидаты в президенты воспринимаются менее враждебными», — подытожил Кухта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов снизить сумму претензий к российскому Газпрому при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа. По его словам, исковое требование может уменьшиться с почти $12,5 млрд до $2 млрд.

«Требования на $10 млрд по текущему иску связаны с вероятным прекращением транзита и ускоренной амортизацией газотранспортной системы Украины. Если транзит продолжится, сумма требований сократится», — сказал Витренко.