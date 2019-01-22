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В «дочке» Газпрома прокомментировали ситуацию с долгами за газ в Чечне

Экономика

В резолютивной части судебного решения нет суммы долга, в то время как в мотивировочной она присутствует

Москва, 22 января 2019, 11:55 — REGNUM  Размер просроченной задолженности за газ жителей Чечни указывался в мотивировочной части судебного решения о списании долгов. Об этом со ссылкой на слова представителя дочерней компании Газпрома «Газпром Межрегионгаз» сообщает 22 января РБК.

Отмечается, что в резолютивной части решения нет суммы долга, в то время как в мотивировочной говорится, что речь идет о долге в 9,353 млрд рублей, накопленном за период с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

Так в «дочке» Газпрома прокомментировали заявление представителя компании «Газпром Межрегионгаз Грозный» Рустама Амерханова, который рассказал ТАСС о том, что в судебном решении отсутствует конкретная сумма долга жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что никаких привилегий в сравнении с другими субъектами РФ у республики нет, однако важно учитывать непростую специфику и историю региона.

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Долги за энергоресурсы
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