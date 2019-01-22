«Газпромнефть-Оренбург» начал разработку Новозаринского месторождения

Оренбург, , 11:51 — REGNUM Специалисты компании «Газпромнефть-Оренбург» приступили к пробной эксплуатации Новозаринского месторождения, начальные геологические запасы нефти которого составляют более 11 млн тонн, сообщает 22 января пресс-служба предприятия.

С целью уточнения геологического строения месторождения предприятие планирует провести бурение еще трех разведочных скважин в течение двух ближайших лет. Предполагается, что эти работы помогут определить положение водонефтяного контакта, а также свойства продуктивных пластов и межкупольного пространства. Эта информация позволит компании перевести запасы месторождения из категории предполагаемых («С2») в категорию оцененных («С1») с целью снятия потенциальных рисков перед началом эксплуатационного бурения.

Как пояснил заместитель главного геолога «Газпромнефть-Оренбурга» Александр Сагиров, наращивание ресурсной базы является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. Вовлекая в разработку новые месторождения, оно выполняет стратегическую задачу по увеличению объемов добычи нефти и газа в Оренбургской области.

Новозаринское месторождение расположено в пределах Новосергиевского района и Сорочинского городского округа Оренбургской области — на Уранском лицензионном участке. По оценкам специалистов, в этом месте существует перспектива открытия групп небольших месторождений.

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