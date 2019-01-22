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Банк развития: Восточная Африка будет развиваться быстрее других регионов

Экономика

По прогнозам Африканского Банка развития, рост экономики Восточной Африки в 2019 году в среднем составит 5,9%

Абиджан, Кот-д’Ивуар, 22 января 2019, 11:47 — REGNUM  Африканский банк развития (АБР) спрогнозировал наиболее быстрый рост Восточной Африки по сравнению с другими регионами континента в 2019 году. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По данным исследования African Econimical Outlook 2019, проведенного АБР, экономика Восточной Африки вырастет в среднем на 5,9% в 2019 году и на 6,1% в 2020.

Это исследование ставит Восточную Африку на лидирующие позиции по привлекательности для инвесторов.

Рост будет обеспечен увеличением потребления, что составит до 80% ВВП стран, по сообщениям исследования.

Северная Африка ожидает показать рост экономики в 4,1%, Южная Африка — 5,6%, Западная Африка — 3% за 2019 год.

Ханан Морси, директор АБР по макроэкономической политике, предсказаниям и исследованиям отметил, что экономики стран продолжат расти, несмотря на увеличение национального долга, который, по его словам, «не представляет систематического риска».

Также исследование сообщает о необходимости создания около 12 миллионов рабочих мест ежегодно в целях предотвращения безработицы в Африке.

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