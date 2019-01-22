Назван возможный срок приема Белоруссии в ВТО

Минск, , 11:38 — REGNUM К середине 2020 года Белоруссия может завершить все необходимые процедуры для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил 22 января в Минске советник управления торговли и инвестиций Секретариата ВТО Хуан Марчетти, сообщает БелТА.

Марчетти объявил о серьезном прогрессе, которого достиг Минск на пути в ВТО. Белоруссия на сегодняшний день находится уже на последнем этапе переговоров.

«Середина 2020 года — это однозначно возможно, потому что у Беларуси остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры», — отметил представитель организации.

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Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич уточнил, начало двусторонних переговоров с Вашингтоном о вступлении в ВТО должно начаться сразу после окончания в США «шатдауна».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о вступлении в ВТО были начаты Белоруссией еще в 1993 году. В июне 2018 года Минск получил статус наблюдателя в комитете ВТО по государственным закупкам.

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