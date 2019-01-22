«Камаз-Лизинг» подал иск к «РТК Логистика»

Казань, , 11:38 — REGNUM Лизинговая компания «Камаза» обратилась в арбитражный суд Татарии с иском к московской компании «РТК Логистика», сообщает 22 января пресс-служба автопроизводителя.

Предметом тяжбы сторон являются 70 седельных тягачей, приобретенных в лизинг компанией «РТК Логистика» осенью 2017 года. В пресс-службе «Камаза» пояснили, что лизингополучатель отказывается выплатить долг в размере 67 млн рублей и пени на сумму свыше трёх млн рублей. «Камаз-Лизинг» пытается взыскать просрочку по платежам.

Отмечается, что часть переданной техники в количестве 56 машин уже удалось вернуть. Сейчас специалисты лизинговой компании «Камаза» ведут работу по изъятию оставшихся автомобилей, которые компания-лизингополучатель укрывает, не внося при этом лизинговые платежи.

По информации автопроизводителя, Алексей Каширин и Ольга Янчевская, участвовавшие в переговорах и заключении сделки в качестве владельцев фирмы, вышли из состава учредителей. Информация об их местонахождении неизвестна. А генеральный директор ООО «РТК Логистика» Сергей Водопьянов, подписавший договор, уволился.