Валовый национальный доход Южной Кореи превысил отметку в $30 тыс

Сеул, , 11:32 — REGNUM Валовый национальный доход в Южной Корее превысил $30 тыс., сообщает SBS News.

22 января представители центрального банка Южной Кореи сообщили, что с учетом темпов экономического роста и валютного курса валовой национальный доход на душу населения страны в 2018 году превысил $30 тыс.

В 2017 году ВНД на душу населения Южной Кореи достигла отметки $29,745. В 2006 году впервые ВНД на душу населения Южной Кореи достигла отметки $20 тыс., однако после мирового кризиса Валовой национальный доход не превышал отметку в $30 тыс. в течении 10 лет.

Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами.