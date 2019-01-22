Роспотребнадзор назвал девиз Всемирного дня прав потребителей

Москва, , 11:31 — REGNUM В 2019 году Всемирный день прав потребителей будет посвящен применению «умных» технологий в быту. Он пройдет под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства», сообщили в Роспотребнадзоре.

Такое решение принято в связи с тем, что люди во всём мире активно пользуются различными гаджетами. В настоящее время насчитывается 23,1 млрд смарт-устройств, это превышает число людей в три раза.

При этом «умные» технологии вносят серьезные проблемы: отсутствие безопасности, утечка информации, нарушение конфиденциальности личных данных и скрытые и другие скрытые риски для граждан.

Поэтому Всемирный день прав потребителей направлен на то, чтобы объяснить, как пользоваться смарт-устройствами без морального и материального ущерба для граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года. В России он отмечается с 1994 года.

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