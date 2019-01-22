Законопроект об ответственности Центробанка внесен в Госдуму

Москва, , 11:27 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на расширение контроля над работой Центробанка со стороны Госдумы и Генпрокуратры, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

О своем намерении внести в Госдуму законопроекты, направленные на повышение контроля за работой ЦБ, ранее заявлял первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Так, депутаты предлагают наделить правом регулировать денежно-кредитную политику страны Национальный финансовый совет, состоящий из представителя президента, правительства и парламента. Предполагается, что этот совет будет устанавливать ключевую ставку, а также определять некоторые параметры денежно-кредитной политики в целом. Сегодня такие вопросы решает Совет директоров ЦБ, но депутаты предлагают им работать совместно с Нацсоветом и распределить полномочия.

Кроме того, депутаты также хотят на законодательном уровне наделить Центробанк обязанностями по обеспечению темпов роста ВВП и реальной заработной платы, а также снижение уровня безработицы. За недостижение поставленных целей депутаты предлагают наказывать лично главу ЦБ.

«Мы предлагаем ввести персональную ответственность председателя Банка России, дополнив перечень оснований для отстранения его от должности. Мы указываем, что ЦБ обязан отчитываться в достижении поставленных перед ним задач. За их невыполнение руководитель ЦБ может лишиться своего поста. Причем, в этой части мы предлагаем расширить полномочия парламента. Отдельно прописываем норму, что депутаты Госдумы вправе обратиться к президенту и инициировать досрочное освобождение председателя ЦБ. Для этого достаточно подписей 90 парламентариев, то есть одной пятой депутатского корпуса», — отметил Сергей Миронов.

Помимо этого, депутаты также предлагают наделить Генпрокуратуру правом контроля за исполнением законов со стороны ЦБ. Как заявил журналистам Миронов, сегодня руководство ЦБ полностью независимо в своих действиях и само определяет параметры денежно-кредитной политики. По его словам, это привело к том, что «рубль полностью зависит от курсов иностранных валют, а, значит, благополучие, уровень денежного довольства и богатства граждан нашей страны зависит от состояния экономик чужих стран».

Отметим, что сейчас пост главы ЦБ занимаетЭльвира Набиуллина.

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