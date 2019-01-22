Китай предоставил 5 новых торговых марок Иванке Трамп

Пекин, , 11:20 — REGNUM Китайское правительство предоставило дочери президента США Иванке Трамп предварительное одобрение еще на пять товарных знаков в то время, как администрация ее отца продвигает торговые переговоры с Китаем, сообщает 22 января AP.

Четыре торговые марки, включая детские центры, солнцезащитные очки и свадебные платья, были одобрены в воскресенье. Пятая, охватывающая брокерские, благотворительные услуги по сбору средств и оценке произведений искусства, была утвержден двумя неделями ранее. Сами заявки были поданы в 2016 и 2017 годах, и, если не последует возражений, они будут окончательно утверждены через 90 дней.

Расширяющиеся владения интеллектуальной собственности Иванки Трамп уже давно вызывают этические опасения, особенно в Китае; критики утверждают, что, попросив у иностранного правительства ценные права интеллектуальной собственности, чиновники Белого дома могли бы открыть себя для давления в правительственных переговорах. Существует также озабоченность, что глобальный портфель товарных знаков семьи откроет бизнесу путь для прибыльных возможностей, как только Дональд Трамп покинет свой пост.

Представители Иванки Трамп утверждают, что заявки на товарные знаки — это нормальная деловая практика и необходимы для защиты ее имени от подражателей, стремящихся извлечь выгоду из ее известности. Компании подают заявки на товарные знаки по разным причинам. Они могут быть признаками корпоративных амбиций, но многие из них также поданы именно для защиты имени, что особенно важно в Китае, где широко распространено вольное обращение с товарными знаками. Китай заявил, что он рассматривает все заявки на товарные знаки в соответствии с законом.

Напомним, ранее поступила информация, что дочь Трампа может стать президентом Всемирного банка. Правление банка планирует избрать нового президента до середины апреля 2019 года, к середине февраля ведомство планирует рассмотреть все кандидатуры на пост.