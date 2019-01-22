В Китае подвели итоги динамики нефтяного и газового рынка

Пекин, , 11:14 — REGNUM В 2018 году Китай значительно увеличил импорт сырой нефти и природного газа; параметры этого увеличения составили соответственно 10,1% и 31,9%, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Импортные рекорды достигнуты и по нефти — 460 млн тонн, и по газу — 90,4 млн тонн. При этом собственная добыча в КНР нефти уменьшилась, а газа — резко возросла. Сказывается активное стимулирование в стране перехода к «чистой» энергетике.

Основными задачами нефтяной промышленности КНР, под решение которых запланировано повышение добычи к 2020 году нефти до 200 млн тонн, а газа — до 360 млрд кубометров, в Пекине называют геологоразведочные работы для поставок на внутренний рынок, ускорение строительства трубопроводов и разработка экологически чистых альтернатив ископаемому топливу.