В России создадут единую базу экспертов качества медпомощи

Москва, , 11:12 — REGNUM В России создадут единую базу экспертов качества медицинской помощи. Минздрав РФ разработал поправки в закон об охране здоровья граждан и в закон об обязательном медицинском страховании, сообщает «Медвестник».

Сейчас контроль за качеством медпомощи разделен на два направления — экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС и экспертиза в рамках госконтроля, которую проводит Росздравнадзор. По каждому направлению работают эксперты.

Теперь, по словам управляющего Центром медицинского права Алексея Панова, планируется создать единый реестр экспертов качества медицинской помощи.

Аккредитованные эксперты будут включены в федеральный реестр до 2020 года. Экспертом может стать человек с медицинским или иным образованием, имеющий сертификат специалиста и стаж работы не менее 10 лет.

Читайте также: 57% врачей отмечают снижение качества и доступности медпомощи в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи.

Подробнее: Определены доступные гражданам России виды бесплатной медпомощи