Генпрокуратура и ЦБ смогут проверять иностранные счета чиновников

Москва, , 11:00 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Генеральная прокуратура и ЦБ будут взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок в рамках антикоррупционного законодательства. Предполагается, что Банк России вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем ЦБ обратится к иностранному регулятору с запросом. После получения информации он проинформирует Генпрокуратуру о результатах, та будет действовать в соответствии с полученными данными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроектом «вводится четкий механизм, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет во взаимодействии с Центробанком РФ запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличии у российских чиновников вкладов в местных банках».

"Госдума последовательно реализует инициативы президента РФ Владимира Путина по совершенствованию антикоррупционного законодательства», — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что законопроект «позволит усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами».