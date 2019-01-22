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В Южной Корее продажи лотерейных билетов составили $3,5 млрд

Экономика

Каждый гражданин страны в среднем потратил $67

Сеул, 22 января 2019, 11:03 — REGNUM  В 2018 году продажи лотерейных билетов на территории Южной Кореи побили все рекорды, сообщает KBS News.

По данным Министерства стратегии и финансов Республики Корея, в 2018 году общая сумма, полученная с продажи лотереи составила 3,96 трлн вон (~$3,5 млрд). Известно, что объемы продаж были самыми высокими за всю историю.

Если разделить эту сумму на население страны, то в среднем каждый потратил 76 тыс. вон (~$67).

В 2017 году было продано более 3,7 млрд лотерейных билетов, на общую сумму 3,7 трлн вон (~$3,27 млрд). А в 2018 году 3,96 млрд лотерейных билетов, соответственно.

Также известно, что средняя выручка от продаж лотерейных билетов составляет 10,8 млрд вон (~$9,5 млн).

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Лотереи
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