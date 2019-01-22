Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами

Москва, , 10:58 — REGNUM Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты. Об этом со ссылкой на решение московской прокуратуры пишет 22 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что надзорное ведомство не нашло нарушения закона в схеме торговли лекарствами через интернет. Дело в том, что законодательный запрет на продажу препаратов в сети был обойден путем включения в схему посредника, которому покупатель делегирует право на покупку и доставку лекарственного препарата из аптечного пункта в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2018 года Росздравнадзор уведомил, что в ходе операции «Пангея» по выявлению незаконного оборота лекарств, 6459 веб-ресурсов были уличены в незаконной торговле контрафактными лекарственными препаратами.

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