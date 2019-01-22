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На 3,4% снизилась безработица в России за неделю

Экономика

Снижение отмечено в 83 субъектах РФ

Москва, 22 января 2019, 10:55 — REGNUM  В России за неделю (9−16 января) численность безработных граждан снизилась на 3,4% и составила 670 тыс. 600 человек. Годом ранее их число составляло 747 тыс. человек, сообщили в Минтруда РФ

Снижение числа безработных на неделю отмечено в 83 субъектах РФ. Выросло количество безработных в Пензенской области и Чечне.

По данным на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9%. В органах занятости насчитывается 1,4 млн единиц свободных вакансий.

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Безработица
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