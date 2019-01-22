Аудиторы проверили траты на информатизацию новосибирского здравоохранения

Новосибирск, , 10:54 — REGNUM Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила законность и эффективность использования бюджетных средств на внедрение информационных технологий в здравоохранении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На обследование, оценку и приведение в соответствие медицинских информационных систем требованиям минздрава России в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», являющегося региональной составляющей национального проекта «Здравоохранения» в 2019—2024 годах будет направлено более двух миллиардов рублей. Тем временем, на ресурсное обеспечение мероприятий по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в системе здравоохранения в 2016—2017 годах было направлено 515,3 млн рублей.

Аудиторы обнаружили, что при установлении государственного задания Медицинскому информационно-аналитическому центру (МИАС) на 2017 год новосибирский минздрав нарушил порядок формирования задания — в расчёт затрат включены расходы, не связанные с его выполнением (п.1 ст.78.1 БК РФ).

«МИАЦ» в проверяемом периоде допущены нарушения отраслевого тарифного соглашения и положения об оплате труда в части определения размера стимулирующих выплат; нецелевое использование средств субсидий в сумме 199,8 тыс. рублей; нарушение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, а также нарушения требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части состава единой комиссии, формирования плана закупок на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Кроме того, не обеспечена открытость и доступность информации о деятельности учреждения в сети интернет», — говорится в отчёте КСП региона.

Установлено, что подведомственные министерству здравоохранения области, пользуются информационными системами без надлежащего оформленных документов

Отчёт о выявленных нарушениях Контрольно-счетная палата направила губернатору и в Законодательное собрание Новосибирской области.