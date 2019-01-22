ЦБ отправил на санацию Московский индустриальный банк

Москва, , 10:49 — REGNUM План повышения финансовой устойчивости Московского индустриального банка (МинБанк), входящего в топ-50 российского сектора, утвержден Банком России. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ будет участвовать в деятельности банка как инвестор с целью предупредить банкротство финансовой организации. Временно управлять банком, согласно приказу ЦБ, будет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Первым делом МинБанк получит от ЦБ средства на поддержание ликвидности.

Санация обусловлена неспособностью руководства банка справиться с финансовыми трудностями, которые наблюдались на протяжении нескольких лет. Также банк финансировал неэффективные инвестпроекты, обесценение которых привело к резкому снижению капитала.

МинБанк находится на 33-ем месте по размеру активов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о верификации вкладов физических лиц, оформленных до начала процедуры санации Мособлбанка. С этим связана приостановка проведения ряда операций.

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